ميونخ ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إعلامية ألمانية امس، أن انتقال جوناثان تاه من باير ليفركوزن إلى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أصبح مسألة وقت. وينتهي عقد اللاعب مع باير ليفركوزن يوم 30 يونيو المقبل، ويستعد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما للانضمام لبايرن، الذي يعاني من نقص في المدافعين بعدما سمح للاعبه إريك داير بالانتقال إلى نادي موناكو الفرنسي . وذكرت التقارير أن تاه سيخضع للفحص الطبي وسيوقع على عقد يمتد لأربعة أعوام في الأسابيع المقبلة.

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