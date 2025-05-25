اليوم.. سحب قرعة النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم بالدوحة

- منتخبنا يواجه الصومال فـي مباريات التصفيات

كتب ـ خالد الجلنداني :

تسحب اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة قرعة النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر من الأول وحتى الثامن من ديسمبر المقبل، وسيلعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباريات التصفيات (من مباراة واحدة) أمام منتخب الصومال في الدوحة يوم 25 أو 26 نوفمبر القادم وفق الجدول الصادر من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، حيث سبق وان التقي الطرفان في النسخة الماضية وتفوق منتخبنا فيها بهدفين لهدف، وسيمثل منتخبنا في حفل سحب القرعة خالد بن سعيد الرواس مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. وقد تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفق التصنيف الدولي الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر في الثالث من أبريل الماضي ومن أصل 16 منتخبا عربيا سيتم توزيعها على أربع مجموعات عُرفت هوية 9 منها، وقد وُزّعت على أربعة مستويات: المستوى الأول قطر المضيفة والجزائر حاملة اللقب والمغرب ومصر، والثاني تونس وصيفة النسخة الماضية والسعودية والعراق والأردن، أما الثالث فعُرف منه الإمارات فقط بانتظار تحديد المنتخبات الباقية والرابع ايضا.



وتنص مباريات التصفيات (من مباراة واحدة) بان يلعب الأعلى تصنيفا مع الأدنى: حيث يلعب منتخبنا مع الصومال والبحرين مع جيبوتي وسوريا مع جنوب السودان وفلسطين مع ليبيا ولبنان مع السودان والكويت مع موريتانيا واليمن مع جزر القمر. وقد ضمنت قطر مقعدا لها في المستوى الأول بسبب استضافتها للبطولة، والجزائر لكونها حاملة اللقب، فيما وُزعت المنتخبات السبعة المتبقية التي ضمنت مشاركتها في العرس الكروي العربي، استنادا الى التصنيف العالمي لكرة القدم الصادر في الثالث من أبريل 2025. وتسحب قرعة كأس العرب تزامنا مع قرعة كأس العالم 2025 لما دون 17 عاما، التي ستقام أيضا في قطر في النسخ الثلاث المقبلة (2025 و2029 و2033). بطولة قياسية وعادت كأس العرب إلى الواجهة بعد توقف دام 9 سنوات بين 2012 و2021، وقد حازت النسخة الماضية على الاهتمام رغم غياب نجوم الصف الأول عن بعض المنتخبات، ولكن البطولة تستمر في تسجيل حيّز أكبر من الاهتمام، لا سيما وأن نسختها المقبلة ستكون قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية التي سيبلغ مجموعها 36.5 مليون دولار مقارنة بـ 25 مليونا في النسخة الماضية، وذلك وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية، وتأتي هذه المحطة أيضا قبل كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، كما انها تسبق ايضا كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأحرز منتخب الجزائر لقب النسخة الماضية بالفوز في النهائي على تونس 2-0 بعد التمديد.

وفي حين أقيمت نسخة 2021 في ظل ظروف صعبة نتيجة جائحة كوفيد-19 وما تطلبه ذلك من اجراءات صارمة في كل انحاء العالم، فإن البطولة المرتقبة تأتي في ظروف اكثر ملاءمة كي تشهد منافسة أقوى، خصوصا إذا ما حضرت المنتخبات البارزة على غرار مصر والمغرب والجزائر والسعودية وتونس والعراق وغيرها بأبرز عناصرها، لاسيما المحترفين منهم، وهو ما يكون صعبا عادة في ظل روزنامة المباريات في الدوريات الاوروبية والوطنية.

فرصة مزدوجة

رغم ذلك، فإنه من المحتمل ان تشارك المنتخبات البارزة بتشكيلات قوية خصوصا وانها تأتي قبل كأس إفريقيا وكأس العالم، بما يشكل فرصة قوية للاحتكاك ورفع مستوى الجاهزية. ويُعد المنتخب العراقي الاكثر تتويجا بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964، 1966، 1985 و1988)، تتبعه السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة. وتكتسب البطولة ايضا أهمية من حيث انها تقام للمرة الثانية تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد الاولى عام 2021 في قطر ايضا، والتي تدخل ايضا ضمن نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات. ولا شك أن المنتخبات العربية الآسيوية ستأمل في مشاركة أفضل في النسخة المزمعة بعد أن شهدت نسخة 2021 نهائيا مغاربيا حسمه المنتخب الجزائري بهدفين قاتلين بعد التمديد عن طريق البديل أمير سعيود (99) وياسين إبراهيمي (120+5) على حساب تونس، فيما حلت قطر المضيفة ثالثة امام مصر الرابعة. ولا يمكن استبعاد منتخبات اخرى غير متوجة سابقا على غرار الأردن الذي يملك حظوظا وافرة في التأهل الى مونديال 2026، على غرار الإمارات ثالثة مجموعتها ضمن التصفيات المونديالية قبل جولتين من النهاية. وتبعا لوجود الإمارات في المستوى الثالث، فإن احدى المجموعات ستفوز حتما بلقب مجموعة الموت خصوصا ان أول منتخبين من كل مجموعة يتأهلان إلى الدور ربع النهائي.



استئناف التدريبات

من جانب اخر استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء امس الأول تدريباته اليومية بحصة مسائية على ملعب استاد السيب ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 10 يونيو القادم استعدادًا لمواجهتي الأردن وفلسطين ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكان منتخبنا خاض يوم الثلاثاء الماضي مباراة ودية أمام منتخب النيجر تفوق فيها 4 /‏1 سجل أهداف منتخبنا كل من طارق السعدي و محمد الغافري «هدفين« ومحسن الغساني هدفا وسوف يلعب يوم الأربعاء القادم مباراة ودية ثانية امام منتخب لبنان. ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر ومساعديه إلى اختيار افضل العناصر الموجودة حاليا في المعسكر حيث شهد المعسكر استدعاء كل من الحارسين احمد الرواحي ومعتصم الوهيبي لقائمة الأحمر بعد تأكد إصابة ابراهيم المخيني بكسر في اصبع اليد، ولن يتمكن من الاستمرارية مع المنتخب في الفترة القادمة، وتتكون القائمة الحالية لمنتخبنا من كل من عبدالملك البادري وفايز الرشيدي وثاني الرشيدي، وغانم الحبشي، وأحمد الكعبي، وعاهد المشايخي، وأحمد الخميسي، وعلي البوسعيدي، وأمجد الحارثي، وخالد البريكي، ويوسف المالكي، وعيسى الناعبي وحارب السعدي وعبدالله فواز وعاهد المشايخي وحسين الشحري وزاهر الأغبري وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وحاتم الروشدي وملهم السنيدي وسلطان المرزوق وطارق السعدي وصلاح اليحيائي وعصام الصبحي والمنذر العلوي ومحسن الغساني وعبدالرحمن المشيفري وعبدالسلام الشكيلي وحمد الحبسي.