المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة ينهى معسكره الداخلي بالبريمي

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أنهى المنتخب الوطني للناشئين لكرة السلة تدريباته في المعسكر الداخلي المغلق بالمجمع الرياضي بالبريمي الذي اقيم خلال الفترة من 22- 24 من مايو الجاري، وذلك استعدادا للتصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج للناشئين لكرة السلة تحت 16 عاما التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو القادم، وسيتأهل من منطقة الخليج للتصفيات النهائية أصحاب المركزين الأول والثاني. وأجرى المنتخب الوطني بقيادة التونسي زهير العياشي ومساعده الوطني علي البلوشي حصص تدريبية مكثفة بالمعسكر ركزت على عدد من المهارات الفنية الهجومية والدفاعية ورفع اللياقة البدنية، وواصل المنتخب تدريباته حتى امس السبت بحصص صباحية ومسائية، وسيلعب يوم الاحد مباراة ودية مع شقيقه المنتخب الإماراتي للناشئين في دولة الإمارات، ويتواجد في المعسكر الداخلي بالبريمي 15 لاعبا هم (صدام بن علي الشيزاوي وخزيمه بن ابراهيم الشبلي وراشد بن سالم العيسائي ومحمد بن علي الشيزاوي وعبد الرحيم بن عبد الله الروشدي والياس بن سليمان العبيداني والملهم بن سعيد العبيداني وعبد الصمد بن سعيد الصبيحي ومهند بن منصور البطاشي ونوار بن عبد العزيز البهلولي وآدم بن سليمان الهنائي وجيد بن حازم الكندي وسيف بن سليمان اليحيائي وسامي بن فيصل البوسعيدي وسلطان بن سالم السناني)، كما يتواجد في المعسكر غسان البوسعيدي مدير المنتخبات وعامر الزيدي اخصائي العلاج. من جانبه أوضح زهير العياشي مدرب المنتخب الوطني أن معسكر البريمي هو استكمال للمعسكرات الداخلية القصيرة في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر التي حاولنا خلالها تطوير الجانب الفني الفردي والجماعي للفريق مع لعب مباريات ودية لاختبار قدرات اللاعبين منها 3 مباريات ضد منتخب الشباب و مباراة مع فريق شباب نادي السيب واخرى مع فريق شباب نادي العامرات المعززين بلاعبي منتخب الشباب، كما لعبنا مباراة ودية مع أكاديمية جيم سبورتس لكرة السلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خسرها المنتخب بفارق 6 نقاط عندما انتهت بنتيجة 70-76، مؤكدا أن المباريات مفيدة للمنتخب واستطعنا تجاوز الكثير من نقاط الضعف خلال المراحل الماضية كما عملنا على تعزيز نقاط القوة . وخاض المنتخب الوطني في وقت سابق مباراة ودية مع أكاديمية جيم سبورتس لكرة السلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خسرها المنتخب بفارق 6 نقاط عندما انتهت بنتيجة 70-76 ، قام خلالها الجهاز الفني بإشراك عددا كبيرا من اللاعبين حيث انتهت الفترات الأربعة في الربع الأول تأخر المنتخب الوطني بنتيجة 8-16، وفي الربع الثاني تأخر المنتخب أيضا بنتيجة 18-19، وفي الربع الثالث كان التعادل حاضرا بنتيجة 23-23، واستطاع المنتخب في الربع الرابع من تقليص الفارق عندما خرج بنتيجة 21-18 لتنتهي المباراة بتأخر المنتخب بنتيجة 70-76، وسجلت المباراة بروز عدد من لاعبي المنتخب بشكل جيد ومنهم اللاعب الملهم العبيداني الذي سجل 19 نقطة ونجح في التقاط 17 كرة و 4 تمريرات حاسمة، وشارك في قطع 4 كرات و3 محاولات بلوك، فيما نجح اللاعب آدم الهنائي في تسجيل 17 نقطة واستطاع قطع 7 كرات، وسجل زميلهم سيف اليحيائي 16 نقطة، وساهم اللاعب راشد العيسائي في 8 تمريرات حاسمة.