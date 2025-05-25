فـي رالي الأردن الدولي ..طموحات كبيرة لدى الرواحي والعامري والزبير لاعتلاء منصة التتويج فـي رالي الأردن

بمشاركة عمانية ثلاثية مكونة من المتسابق عبدالله الرواحي والمتسابق الآخر زكريا العامري وزميلهم المتسابق عبدالله الزبير تنطلق يومي الجمعة والسبت القادمين منافسات رالي الأردن الدولي الجولة الرابعة لبطولة الشرق الأوسط للراليات بمشاركة واسعة من مختلف البلدان والمتسابقين يتجاوز عددهم 20 متسابقا وفي مقدمتهم البطل المتصدر للبطولة القطري ناصر العطية والوصيف السعودي راكان الراشد، حيث تستضيف مراحل البحر الميت ووادي الأردن منافسات الرالي والتي تتكون من 12 مرحلة على مدى يومين في كل من المغطس وبانوراما وسويمة والكرامة وتل هلال ووادي نار ولمسافة حوالي 200 كيلو متر مراحل خاصة. ويعتبر رالي الأردن الدولي من أصعب راليات بالمنطقة وكذلك أكثرها متعة في آن واحد سيشهد بالطبع منافسة قوية بين أبرز الأسماء الموجودة هذا العام وفي مقدمتها القطري ناصر العطية وراكان الراشد والعماني عبدالله الرواحي والقطري عبدالعزيز الكواري بالإضافة إلى مجموعة المتسابقين الأردنيين، فيما ستكون المنافسة محتدمة وعلى أشدها بين العمانيين عبدالله الزبير وزكريا العامري على تصدر فئة ميرك 2 (الفئة ن)، حيث لايزال العامري يتصدر الفئة بفارق 15 نقطة عن الزبير. وتسلط الاضواء على العطية والرواحي كونهما يمتلكان خبرة واسعة في رالي الأردن الدولي، حيث يعتبر العطية الأكثر فوزا هناك خلال الأعوام الأخيرة، بينما يبني الرواحي طموحاته للفوز بالرالي نظرا لأن بداياته كانت من الأردن وحصل فيها على العديد من الألقاب سواء على مستوى رالي الأردن الوطني أو الرالي الدولي بالإضافة لتتويجه بالبطولة عام 2023م. الرواحي والذي سيجلس معه على كرسي الملاحة الأردني عطا الحمود وعلى متن سيارة سكودا فابيا أكد بأنه سوف يبذل ما بوسعه من جهد وعمل داخل السيارة كي ينتصر هذه المرة وإبعاد سوء الطالع الذي لازمه في الراليات الثلاثة الماضية . وقال « أولا أشكر الداعمين وعلى رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسيارات ومجموعة أوكيو والوطنية للتمويل والمنار وسترايك والوهيبي لرياضة السيارات، ومكان وسايز وبقية الداعمين والرعاة على وقوفهم خلفنا في هذه البطولة . أما المتسابق زكريا العامري مع ملاحه محمد المزروعي وعلى متن سيارة سوبارو امبريزا (ن 14) فأكد بأن رالي الأردن يصنف من أكثر الراليات وعورة في بعض الأماكن لكننا نركز الآن على الاحتفاظ بصدارة الفئة ونعمل على ذلك في هذا الرالي، فأنا جاهز مع زميلي محمد المزروعي ونتطلع لمواصلة الصدارة بالفئة وتقديم سباق قوي وأشكروزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للسيارات و الفيحاء للتطوير العقاري على دعهم لنا بالبطولة. كما يشارك بالرالي المتسابق عبدالله الزبير وملاحه المعروف طه صومار على متن سيارة سوبارو امبريزا وهو الأن بالمركز الثاني في الفئة ميرك 2 خلف المتسابق زكريا العامري ويسعى إلى الوصول لمنصات التتويج بعد أدائه القوي والمميز في رالي السعودية .