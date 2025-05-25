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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل أوراكان إلى نهائي مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم (أبرتورا 2025) بعد تغلبه على إندبنديينتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح.

أوراكان يتأهل إلى نهائي الدوري الأرجنتيني

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي حسمها أوراكان.

ويواجه أوراكان في النهائي الفائز بمواجهة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين سان لورينزو وبلاتينسي.

ويتطلع أوراكان للفوز بلقبه السادس في الدوري والأول منذ عام 1973.

ومن المقرر أن يقام النهائي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، وسيتوج بطل مرحلة أبرتورا، علما بأن مرحلة الإياب (كلاوسورا) ستنطلق في 13 يوليو/تموز المقبل.