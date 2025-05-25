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أحمد جودة - القاهرة - سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، هدفًا مذهلًا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 87، وصنع آخر للفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا (ق90+5)، ليقلب تأخر فريقه أمام فيلادلفيا يونيون إلى تعادل (3-3) في الدوري الأمريكي.

سحر ميسي ينقذ إنتر ميامي من مواصلة السقوط

وبذلك، أنقذ ميسي نقطة لإنتر ميامي الذي لا يزال جريحًا بعد فوزه بمباراة واحدة فقط من آخر 8 لقاءات، لكنه لا يزال يحافظ على فرصه في المسابقة.

تقدم فيلادلفيا على ضيوفه بهدف مبكر من توقيع كوين سوليفان (ق7)، ثم جاء الهدف الثاني عبر تاي باريبو (ق44).

في الشوط الثاني، افتتح تاديو أيندي التسجيل لإنتر ميامي بهدف رائع من رأسية (ق60)، قبل أن يضع باريبو الهدف الثالث لفيلادلفيا (ق73).

لكن في الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل بطل العالم مع الأرجنتين الهدف الثاني لإنتر، ومنح سيجوفيا تمريرة حاسمة جاء منها هدف التعادل.

وبذلك، احتفل ميسي بهدفه السادس في 11 مباراة بالدوري الأمريكي، بينما كان هدف سيجوفيا هو الرابع له في المسابقة، والأول منذ الثالث من مارس/آذار الماضي.

ويحتل إنتر ميامي المركز السادس في المنطقة الشرقية برصيد 23 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف فيلادلفيا يونيون، الذي لا زال يحتفظ بالصدارة، في انتظار نتيجة مباراة سينسيناتي الليلة أمام أتلانتا.