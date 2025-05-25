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أحمد جودة - القاهرة -

يرى الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي، مدرب منتخب الإكوادور، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيخوض أولى مبارياته كمدير فني للبرازيل أمام "لا تريكولور"، في الخامس من يونيو/حزيران المقبل في جواياكيل، ضمن تصفيات مونديال 2026، هو "أفضل مدرب في العالم في التعامل مع الغرور".

مدرب الإكوادور: أنشيلوتي أفضل من يتعامل مع الغرور

وقال بيسكاسيسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن أنشيلوتي "حقق دائما هذا التناغم مع النتائج، في الأماكن التي كان فيها" على مستوى الأندية.

واعتبر أن فضول الإيطالي في استكشاف كرة القدم على مستوى المنتخبات، يتحدث عنه بشكل جيد.

وأضاف مدرب الإكوادور "خارج الملعب كان دائما فارسا، ورجلا يحظى بقيمة كبيرة.. كما أن لديه اهتماما باستكشاف مجال المنتخبات اليوم، في قارة وثقافة أخرى.. وهذا يجعله أعظم".

وتابع "في وجود هذا المدرب الجديد، مع الجودة والقدرات التي يمتلكها لاعبو البرازيل، ستكون المباراة جذابة للغاية، وحساسة جدا بالنسبة لنا.. لدينا رغبة كبير في خوض المباراة والتحضير لها.. نحن متحمسون للغاية لاستضافة هذا الخصم".

وحذر المدرب الأرجنتيني من الثقة الزائدة، قائلًا: "لقد سمعت هنا (في الإكوادور) من يقول إن البرازيل تراجعت، لكنها لم تتراجع، ولديها 5 ألقاب مونديالية".