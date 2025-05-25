نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسكيرانو للاعبي ميامي: وضعنا سيئ للغاية! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، إنه عندما كان فريقه خاسرا (2-0) في الشوط الأول، على أرض فيلادلفيا يونيون، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل (3-3)، أخبر لاعبيه بأنهم "في حالة سيئة جدا".

ماسكيرانو للاعبي ميامي: وضعنا سيئ للغاية!

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، التي أقيمت مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (فجر اليوم ت ج)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، قال ماسكيرانو "قلت إننا في وضع سيئ جدا، والطريقة الوحيدة التي يُمكننا من خلالها تحقيق الفوز هي اللعب، وبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

ومع ذلك، أقر بأن "النتيجة مسؤولية المدرب، لكننا كنا بحاجة لتمرير الكرة، هذه طريقة الفوز بالمباراة.. حاولتُ إيصال هذه الرسالة، لأنها الطريقة الوحيدة".

وأنقذ الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إنتر ميامي من الهزيمة، بعدما سجل هدفا مذهلا من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 87، وصنع آخر للاعب الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا (ق90+5)، ليقلب تأخر فريقه بهدفين إلى تعادل (3-3).

وأعرب ماسكيرانو عن أسفه، لاعتباره أن الهدف الثالث لفيلادلفيا جاء من تسلل "واضح جدًا".