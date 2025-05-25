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أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقناع عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق في الوقت الحالي، بالتواجد في أحد المناصب بعد تعيين ريفيرو مديرا فنيا للفريق.

محاولات في الأهلي لإقناع عماد النحاس بالتواجد في هذا المنصب

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" هناك محاولات من جانب مسئولي النادي الأهلي، لإقناع عماد النحاس بشغل منصب جديد".

وأضاف:" محمد شوقي من المقرر أن يكون مدرب مساعد للمدرب ريفيرو، ولكن باقي الجهاز الفني القادم مع المدرب سيكونون من الأجانب، مثل مدرب حراس المرمى، ومعد الأحمال البدنية؛ ومدرب عام".

وأوضح:" النادي الأهلي عرض على عماد النحاس التواجد في منصب نائب المدير الرياضي، بعدما أصر ريفيرو على ضرورة تواجد عنصر مصري واحد في الجهاز المعاون".