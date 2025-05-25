نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع إبسويتش تاون لضم سام مرسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لحسم التعاقد مع النجم المصري المحترف سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع إبسويتش تاون لضم سام مرسي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلت مع ماركوش ناش مدير إدارة الإعلام بنادي إبسويتش تاون، من أجل معرفة حقيقة مفاوضات الزمالك لضم سام مرسي".

وأضاف:" ناش أكد لي أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي من نادي الزمالك، للحصول على خدمات سام مرسي، ولم يتواصل معنا أحد حتى هذه اللحظة ".

وأتم:" كما أخبرني أن سام مرسي يركز في الوقت الحالي مع فريقه إبسويتش تاون في الموسم القادم، من أجل العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، بعدما هبط الفريق إلى الشامبيونشيب".