الرياضة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع إبسويتش تاون لضم سام مرسي

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حقيقة مفاوضات الزمالك مع إبسويتش تاون لضم سام مرسي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لحسم التعاقد مع النجم المصري المحترف سام مرسي لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع إبسويتش تاون لضم سام مرسي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تواصلت مع ماركوش ناش مدير إدارة الإعلام بنادي إبسويتش تاون، من أجل معرفة حقيقة مفاوضات الزمالك لضم سام مرسي".

وأضاف:" ناش أكد لي أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي من نادي الزمالك، للحصول على خدمات سام مرسي، ولم يتواصل معنا أحد حتى هذه اللحظة ".

وأتم:" كما أخبرني أن سام مرسي يركز في الوقت الحالي مع فريقه إبسويتش تاون في الموسم القادم، من أجل العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي، بعدما هبط الفريق إلى الشامبيونشيب".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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