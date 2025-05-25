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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. شيكابالا ينجح في تخطى جمال حمزة في قائمة هدافي الزمالك عبر التاريخ ويصل للهدف 75 في مسيرته مع الزمالك.

شيكابالا، نجح الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك في تسجيل هدفه الأول خلال الموسم الحالي في مباراة فريقه أمام بتروجت في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري.

ونجح نادي الزمالك في قلب تأخره لفوز بنتيجة 3-1 في الجولة 8 من المرحلة النهائية للدوري المصري على حساب بتروجت في استاد الكلية الحربية.

هدف شيكابالا

وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 89 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم ثم في ظهر عمر صلاح حارس بتروجت وسكنت بعدها الشباك.

وتخطى شكابالا بهذا الهدف زميله السابق جمال حمزة ليصل للهدف 75 في مسيرته مع الزمالك في جميع البطولات ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الزمالك التاريخيين.

قائمة هدافي الزمالك التاريخيه

ويفصل شيكابالا 9 أهداف للوصول لعدد أهداف حمادة إمام صاحب المركز السادس في قائمة هدافي الزمالك تاريخيا.

الفوز الأول

وحقق أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الزمالك أول انتصار مع الزمالك أمس منذ تولي المهمة بعد تعادلين وهزيمة في بداية مشواره مع الزمالك.

ورفع هذا الفوز رصيد الزمالك لـ 44 نقطة في المركز الثالث.

فيما ظل بتروجت ثامنا برصيد 26 نقطة.