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أحمد جودة - القاهرة - مدرب الزمالك السابق جوزيه بيسيرو.. يكشف كواليس رحيل زيزو عن نادي الزمالك.

زيزو، كشف جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لـ الزمالك عن أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وجد أن إدارة الأهلي تسمعه أكثر من الزمالك.

تصريحات جوزيه بيسيرو عن رحيل زيزو

وقال المدرب البرتغالي عبر قناة أون سبورت 1: "لم أتوقع رحيلي من الزمالك قبل نهاية الموسم، لكن رحلت لأسباب لم تكن فنية بشكل كبير، كانت مفاجأة بالنسبة لي".

وأضاف بيسيرو "الفريق لم يكن في حالة فنية جيدة، من وجهة نظري أن الزمالك نادي عريق وكنت سعيدا للغاية لتدريبي للفريق وأحببت الفريق، وسبب رحيلي هو تأثر الإدارة بالجماهير، لا أملك إجابات كافية لأسباب الرحيل".

وأكمل البرتغالي "كان هناك فرصة أمامنا في الدوري، لكن الكرة في مصر تتأثر كثيرا بالجماهير، لعبت 7 مباريات وخسرت مباراتين، حاولت أن ألعب بأفضل طريقة، لكن لم أملك الإمكانية الكافية للفوز في الـ7 مباريات".

رحيل زيزو

وواصل "مشكلة زيزو أثرت علينا أيضا، الزمالك خسر لاعب كبير والفريق تأثر كثيرا بمشكلته، حاولنا الحفاظ عليه، لكن الأمور لم تكن سهلة، حاولنا لمدة شهرين، وحاولت الجلوس معه في التدريبات، لكن لم يتم الأمر، زيزو أفضل لاعب في مصر، إذا أرادت مصر الحفاظ على التواجد عالميا يجب الحفاظ على زيزو والتفاوض معه بالطريقة التي يحتاجها".

وأوضح "جلست مع زيزو قبل رحيلي، لم يكن بيننا تواصل كبير، لكن فهمت أن مشكلته هي أنه لا أحد يسمعه، قبل مباراة البنك الأهلي، حاولت أقنعه بالتجديد، لكن رأيت أنه لن يستطيع التواجد مع الفريق، وكان قرار الإدارة وقتها هو استبعاد زيزو من مباراة ستيلينبوش، لكن كان هناك أمور إدارية لم أفهمها".

توقيع زيزو للأهلي

وأتم "زيزو وجد أن الأهلي يسمعه أكثر ومصلحته هناك، لا أعرف هل زيزو وقع مع الأهلي أم لا، لكن مشكلة الكرة المصرية في الإعلام والأحاديث الكثيرة، انتقال لاعب من الزمالك إلى الأهلي والعكس يعتبر أمر هستيري في الكرة المصرية وهذا يؤثر على جميع اللاعبين، ولكن زيزو إضافة كبيرة لأي فريق سيذهب إليه".