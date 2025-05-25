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أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بدور عبدالله السعيد، لاعب الفريق، مشددا على أنه محترف ونموذج لجميع اللاعبين الشباب.

ميدو: هناك مفاوضات جارية لتجديد عقد عبدالله السعيد..وغيابه عن التدريبات لهذا السبب!

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد لاعب محترف جدا داخل وخارج الملعب وهو كان يشعر باستياء بسبب الاشاعات التي تتردد خلال الفترة الماضية، وهو أثبت باستمراره مع القلعة البيضاء بعد مشاركته أمام بتروجت وغيابه عن المعسكر بسبب الإصابة التي يعاني منها، ونتمني تجديد عقده مع الزمالك وهناك مفاوضات جارية معه".

وأضاف: "لاعبو الفريق قريبين من بعض عكس ما يتردد ويدركون مدى أهمية الفوز بكأس مصر، والفوز على بتروجت يمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل نهائي الكأس".