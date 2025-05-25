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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد التدريب الأول لتريزيجيه مع النادي الأهلي بعد العودة من قطر

رسميا.. موعد عودة تريزيجيه للقاهرة والانضمام لتدريبات الأهلي.

يستعد اللاعب الدولي محمود حسن "تريزيجيه" للعودة إلى القاهرة بعد انتهاء تعاقده أمس السبت مع نادي الريان القطري.

موعد عودة تريزيجيه للقاهرة

ومن المقرر أن يعود تريزيجيه إلى القاهرة بعد إنهاء كافة متعلقاته بقطر، حيث سيتواجد بأقصى تقدير يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

واختتم تريزيجيه مشواره أمس مع نادي الريان القطري، بعد خوض نهائي كأس أمير قطر أمام الغرافة، والذي انتهى بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يشهد وصول تريزيجيه إلى القاهرة اهتماما كبيرا، خاصة مع الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تواجده في مدرجات مباراة الأهلي وفاركو يوم الأربعاء المقبل لدعم الفريق في مباراة حسم اللقب.

النادي الأهلي

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز في مرحلة المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وتنطلق مباراة الأهلي وفاركو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 28 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

وتذاع مباراة الأهلي وفاركو، وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا في نفس الوقت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

موعد انضمام تريزيجيه لتدريبات الأهلي والظهور الأول له مع الفريق

ومن المقرر أن ينضم تريزيجيه لتدريبات النادي الأهلي مع بداية شهر يونيه (6) المقبل، بعد نهاية مسابقة الدوري العام، حيث سيصل اللاعب على راحه سلبية لمدة أسبوع، وسيشارك في المران الأول للمدير الفني الجديد للفريق خوسيه ريفيرو رفقه الصفقات الجديدة.

وسيكون الظهور الأول لتريزيجيه بقميص الأهلي بعد العودة من جديد أمام نادي باتشوكا المكسيكي بالمباراة الودية التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 يونيه المقبل، وسيكون الظهور الرسمي الأول في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي فجر يوم 15 يونيه.