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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن النادي في الوقت الحالي يمر بمرحلة تاريخية.

ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية..وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "خلال الفترة الحالية نُعيد هيكلة قطاع كرة القدم بشكل مؤسسي وذلك بالتنسق بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة، ويجب أن يُدار قطاع كرة القدم بشكل احتراف، والأسبوع المقبل سنقدم لمجلس الإدارة تصور كامل عن الهيكلة".

وأضاف: "جميع مصاريف كرة القدم بنادي الزمالك ستكون متوفرة قبل بداية الموسم ومنفصلة لأول مرة في تاريخ النادي، وجميع الموظفين والعاملين بالنادي سيحصلون على رواتبهم في مواعيدها وبشكل منتظم".