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أحمد جودة - القاهرة - أكد طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن القضية التي رفعها بيراميدز في المحكمة الرياضية الدولية سوف تستمر حتى إذا تم إعلان الأهلي بطل لبطولة الدوري.

خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية

وقال عبداللطيف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بيراميدز اختصم الزمالك في القضية لأنه شاهد وطرف في الأزمة وهذه حركة ذكية للغاية والأمر برمته في المحكمة الرياضية الدولية وهي التي ستصدر القرار خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بالمواد والمستندات لا يوجد قوى قاهرة أو ظروف استثنائية للأهلي في أزمة مباراة القمة".