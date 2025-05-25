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أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك".

وتابع: "جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة".

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك".

وتابع: "جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة".