الرياضة

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

0 نشر
0 تبليغ

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

كريم شحاتة: تولي جون إدوارد تعاقدات الزمالك إضافة كبيرة

كشف كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، عن مدير التعاقدات الجديد بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك".

وتابع: "جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة".

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "جون إدوارد سيكون مدير التعاقدات خلال الفترة المقبلة بنادي الزمااك".

وتابع: "جون يملك خبرة كبيرة في مجال التعاقدات والصفقات بشكل كبير، وسيكون إضافة ومكسب كبيران للنادي في الفترة المقبلة".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا