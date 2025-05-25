ريال مدريد يختتم الليغا بثنائية مبابي

ريال مدريد يختتم الليغا بثنائية مبابيفاز ريال مدريد على ضيفه ريال سوسيداد 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ثنائية ريال مدريد في الدقيقتين (39، و83).

ورفع الريال رصيده إلى 84 نقطة في وصافة جدول الترتيب العام للدوري، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة بطل المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد سوسيداد عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأقيمت خمس مباريات أخرى ضمن هذه الجولة، أسفرت عن فوز ليغانيس على بلد الوليد بثلاثية دون مقابل، وإسبانيول على لاس بالماس بهدفين دون رد، وسلتا فيغو على خيتافي بنتيجة (2 - 1)، وتعادل رايو فايكانو مع ريال مايوركا دون أهداف، وأوساسونا مع ألافيس بهدف لمثله.