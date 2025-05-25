الرياضة

ميدو: سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

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ميدو: سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات في الأمور المالية داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ميدو: سيتم بناء «برج» بجوار الملاعب داخل الزمالك..وسنقوم بتعيين مدير مالي

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "سنقوم بتعيين مدير مالي خاص لقطاع كرة القدم، وسيتم بناء برج بجوار الملاعب لوضع كاميرات لتصوير التدريبات وتحليل أداء اللاعبين، هناك توافق كامل بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

وأضاف: "يجب علينا جميعا كأبناء نادي الزمالك أن نسانده في هذا التوقيت لكي نعبر هذه المرحلة التي ستشهد عدة تغييرات في أمور كثيرة".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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