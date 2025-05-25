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أحمد جودة - القاهرة - قدم محب حبشى محافظ بورسعيد، التهنئة لجماهير النادي المصري البورسعيدي ومجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وذلك بمناسبة الفوز الثمين الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم وحصده ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

محافظ بورسعيد يهنئ النادي المصري بالفوز والصعود للمربع الذهبي

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا الفوز الذي أسهم في صعود الفريق إلى المربع الذهبي متخطيا منافسيه ولم يتبقى له غير مباراة وحيدة ليحتل المركز الرابع عن جدارة واستحقاق في جدول ترتيب الدوري، مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير المبذول من جانب اللاعبين والجهاز الفني والإداري، والدعم المستمر من مجلس الإدارة برئاسة مستر كامل ابو على

وأكد المحافظ دعمه الكامل للنادي المصري، مشيدًا بجماهيره الوفية التي تسانده بكل قوة، ومتمنيًا استمرار مسيرة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ وعراقة النادي.