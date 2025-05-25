باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا

باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنساتوج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز على ريمس بنتيجة 3-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت يوم السبت.

أنجز باريس المهمة بثلاثة أهداف في الشوط الأول، سجلها برادلي باركولا "ثنائية" وأشرف حكيمي في الدقائق 16 و19 و43 من المباراة التي أقيمت على ملعب فرنسا الدولي وسط حضور 77 ألف و101 متفرج في المدرجات يتقدمهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتوج الفريق الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي بالثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي بعد تتويجه بكأس السوبر في يناير على حساب موناكو، في العاصمة القطرية الدوحة.

كما حقق باريس لقب الدوري قبل ست جولات من انتهاء المسابقة، وأمامه فرصة لتحقيق رباعية غير مسبوقة حال تتويجه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عندما يلاقي إنتر ميلان الإيطالي، في النهائي، يوم السبت المقبل على ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

كما عزز باريس سان جيرمان رقمه القياسي بالتتويج بكأس فرنسا للمرة 16 في تاريخه ليتربع على عرش الأكثر تتويجا باللقب مقابل لقبين لفريق ريمس في عامي 1950 و1958.