نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعتصم سالم: بيراميدز لم يهتز بعد هدف صنداونز.. ويجب تأجيل لقاء سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المعتصم سالم مساعد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة عقب تعادل الفريق السماوي إيجابيًا 1-1 أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المعتصم سالم، في تصريحات له عبر "برنامج رقم 10" مع الإعلام كريم رمزي:" بيراميدز لم يهتز بعد تسجيل صن داونز الهدف الأول، وأعجبني بشدة أداء اللاعبين وتعامل يورتشيتش مع المباراة، حتى تمكنا من العودة بنتيجة إيجابية ".

وأضاف:" بيراميدز أدى بشكل مميز؛ ونجحنا في غلق كل الفرص أمام صنداونز، وتحجيم لاعبيه وكان الفريق في قمة مستواه خلال الشوط الأول، واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا، ونتمنى التوفيق في لقاء الإياب، والتاريخ يتذكر البطل فقط، ولا يتذكر أحد صاحب المركز الثاني".



وأشار: "بيراميدز تعرض لضغوط بدنية كبيرة في رحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، والفريق يعود غدًا ويتدرب الاثنين ثم يسافر في اليوم التالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، لذلك هناك ضغط بدني كبير، ونتمنى تأجيل اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري".

واستكمل:" بيراميدز يخوض مواجهات هامة للغاية، خصوصا دوري أبطال إفريقيا وهي بطولة مؤهلة للعديد من البطولات مثل إنتركونتينال وكأس عالم للأندية والسوبر الإفريقي، لذلك نتمنى الاهتمام بالنادي وطلباته الحالية".

وأتم المعتصم سالم: "الأهلي والزمالك ناديان كبيران، وأتمنى أن يتم مراعاة بيراميدز، والنظر إلى الفريق في نهائي دوري الأبطال لأنها بطولة غالية، ولم نحسم موقفنا حتى الآن من مباراة سيراميكا كليوباترا، ولم يكن هذا الأمر محل اهتمام كبير قبل مواجهة صن داونز، ولكن يجب تأجيل المباراة".