نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خوسيه ريفيرو يرفض استمرار ميشيل يانكون رغم تمسك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي جمال الغندور، أن النادي الأهلي يرغب في استمرار ميشيل يانكون لكن المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يرفض هذا الأمر.

خوسيه ريفيرو يرفض استمرار ميشيل يانكون

وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن خوسيه ريفيرو عاد إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة به قبل أن يعود للقاهرة ليتولى تدريب الأهلي بشكل رسمي.

وأضاف الغندور، أن ريفيرو رفض في الاجتماع الأخير استمرار ميشيل يانكون مؤكدًا على أن فترته انتهت مع الفريق بكل الانجازات التي حققها ويجب تغيره حتى يتم ضخ دماء جديدة.

واختتم، أن مسؤولي الأهلي يحبون ميشيل ومتمسكون به وباستمراره ولكن حتى الآن ريفيرو متمسك بانضمام مدرب جديد للحراس.