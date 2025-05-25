نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 48 ساعة حاسمة لحسم تعاقد الزمالك مع كليمان مزيزي.. والأبيض يقدم عرضا بـ مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن مسئولي نادى الزمالك عرضًا إلى نادى يانج أفريكانز التنزانى من أجل التعاقد مع كليمان مزيزي صاحب الـ 21 عامًا.

48 ساعة حاسمة لحسم تعاقد الزمالك مع كليمان مزيزي

وأضاف: "ووصل عرض الزمالك إلى مليون دولار،على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش ويتم تقسيط المبلغ المتبقى لنادي أفريكانز التنزانى".

وواصل:"كليمان تلقى العديد من العروض فى الوقت الحالي، وتنوى إدارة نادى أفريكانز عقد جلسة مع اللاعب خلال 48 ساعة للرد على عرض الزمالك".

وواصل: "وشارك مزيزى مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب،في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب".