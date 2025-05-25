نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة صادمة.. عضو مجلس إدارة سبب غضب أيمن الرمادى فى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدر كشف سر غضب أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال اليومين الماضين.

عضو مجلس إدارة سبب غضب أيمن الرمادى فى الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "وأكد المصدر أن الرمادى شعر بالغضب بسبب حديث أحد أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك عن التعاقد مع مدير فنى أجنبي فى نهاية الموسم رغم تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق:".

وتابع الغندور: "وأوضح المصدر أن الرمادى شعر بالتقليل من شخصه خاصة أن يرى نفسه مدربًا كبيرًا ويمتلك رخص تدريبية،واشتكى للمقربين منه بسبب هذا الحديث".

وواصل:"وأشار المصدر إلى أن تم التواصل مع المدرب،من قبل مسئولى نادى الزمالك وتم حل الأمر معه بشكل ودى وتجديد الثقة فيه من أجل التتويج ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل".