نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح مثير من مدرب الزمالك بعد الفوز على بتروجيت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد سمير مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه عن الفوز على فريق بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ماذا قال أحمد سمير بعد فوز الزمالك؟

وقال مدرب الفريق بعد المباراة: "الفوز كان مهمًا للغاية في هذه المرحلة، وحققنا العديد من المكاسب الفنية من هذا اللقاء".

وتابع أحمد سمير قائلًا: "أداء اللاعبين في المباراة مرضي بالنسبة للجهاز الفني في ظل الظروف الحالية، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق كعادته لاعب كبير ومؤثر وجميع زملائه يحبونه، ولكن جودة الفريق ستتحسن مع استعادة المصابين في الفترة المقبلة، ونًجهز كل اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

واختتم المدرب تصريحاته قائلًا: "بطولة كأس مصر مهمة جدًا بالنسبة للزمالك ونستعد بالشكل المطلوب لحصد اللقب".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.