نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: أيمن الرمادي سر الفوز على بتروجت.. وهذه حقيقة رحيله عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن الفريق حقق فوزا مهما للغاية رغم النقص العددي بسبب الغيابات.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أيمن الرمادي له دور كبير في فوز الزمالك اليوم أمام بتروجت وهناك جمل فنية وتكتيكية ظهرت في الملعب وهنا يجب أن أشيد بدور المدير الفني".

وأضاف: "بصمات أيمن الرمادي ظهرت على أداء اللاعبين ونحترمه جدا وندعمه خلال الفترة المقبلة وجهاز المعاون، وهو مدير فني محترم وقدير ولا يوجد تفكير في رحيله على الاطلاق وتولى المهمة في توقيت صعب وهو مستمر".