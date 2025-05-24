الرياضة

حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

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حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بتروجت التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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