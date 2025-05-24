نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بتروجت التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

حسام عبد المجيد رجل مباراة الزمالك وبتروجيت

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.