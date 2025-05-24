نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بتروجيت، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي انتهت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك ضد بتروجيت في الدوري المصري

افتتح التسجيل في في الدقيقة 24 من الشوط الأول، اللاعب رشاد المتولي مهاجم بتروجيت الهدف الأول في شباك الزمالك.

وتعادل لفريق الزمالك، حسام عبد المجيد مدافع الفريق في الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف أحمد عبد الرحمن إيشو لاعب الزمالك الهدف الثاني، في الدقيقة 50 بأسيست من أيمن أمير عبد العزيز.

ثم تمكن محمود عبد الرازق شيكابالا من تسجيل لهدف الثالث في الدقيقة 90 من الشوط الثاني، بعدما ارتطمت بحارس بتروجيت عمر صلاح.