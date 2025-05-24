سيراميكا يعبر كمين الحدود بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق سيراميكا كليوباترا أمام نظيره حرس الحدود، وذلك بفوز فريق سيراميكا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار مباريات الجولة الثامنة من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود

شهدت المباراة وتحديدا في الشوط الأول سيطرة واستحواذ هجومي من طرف واحد لصالح فريق سيراميكا كليوباترا، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن المدافع رجب نبيل من إحراز هدف التقدم لفريق سيراميكا، من ضربة رأسية، بعد كرة عرضية من ضربة ركنية نفذها اللاعب محمد رضا "بوبو"، وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

استمر الضغط الهجومي والسيطرة لفريق سيراميكا كليوباترا في شوط المباراة الثاني، ونجح اللاعب محمود زلاكة في إضافة الهدف الثاني لفريقه مع الدقيقة 58، وذلك بقدمه اليسرى في شباك الحارس محمود الزنفلي، بعد تمريرة رائعة من اللاعب محمد رضا "بوبو".

بهذا الفوز، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا إلى المركز الخامس برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الرابع فريق المصري البورسعيدي، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 24 في المركز التاسع والأخير من مجموعة حسم المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية.