نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يفتقد خمسة لاعبين أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة والإيقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش، وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث يفتقد الفريق جهود خمسة لاعبين دفعة واحدة.

ويغيب كل من محمد بن حمودة، ومحمد أشرف، وحارس المرمى عامر عامر بداعي الإصابة، بينما يغيب الثنائي موري توريه ومحمد بن شرقي بسبب الإيقاف.

من جانبه، يعكف الكابتن محمد عودة، المدير الفني الجديد للفريق، على تجهيز البدائل المناسبة لتعويض الغيابات، والعمل على تجهيز لاعبيه فنيًا وذهنيًا لخوض اللقاء بكل قوة وتحقيق نتيجة إيجابية.

