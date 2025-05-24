ليس فريمبونج.. ليفربول يكثف مفاوضاته لضم نجم باير ليفركوزن

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أحمد جودة - القاهرة -

دخل ليفربول في مفاوضات مكثفة مع باير ليفركوزن لضم الألماني فلوريان فيرتز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ليفربول يخطط للتعاقد مع فلوريان فيرتز

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم السبت، فإن ليفربول تقدم بعرض رسمي لنادي باير ليفركوزن من أجل الحصول على خدمات الألماني فيرتز.

وأكدت التقارير، أن الريدز يرغب في التعاقد مع فلوريان فيرتز بطلب من المدير الفني الهولندي أرني سلوت، لتدعيم مركز الوسط في الموسم المقبل.

وأضافت، أن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي ليفربول للتفاوض مع ناديه، بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية والشخصية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى وجود اهتمام من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع فلوريان فيرتز، في الصيف المقبل.

وخاض فيرتز صاحب الـ 22 عامًا، مع باير ليفركوزن هذا الموسم 44 مباراة بكافة المسابقات، سجل 16 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر، أن ليفربول اقتراب من حسم صفقة الهولندي جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن، لتعويض رحيل الإنجليزي ألكسندر أرنولد.

