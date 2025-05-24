نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار مباريات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - علي جبر - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

