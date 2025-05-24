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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم.. القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا.. يخوض فريق بيراميدز المصري عصر اليوم السبت مواجهة حاسمة أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا، في مباراة تعد محطة مفصلية في تاريخ بيراميدز الذي يسعى لتحقيق أول لقب قاري له، بينما يأمل صن داونز في استعادة أمجاده الإفريقية ومواصلة تفوقه أمام الفرق المصرية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة بيراميدز وصن داونز من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

مواجهة الفرصة الذهبية لبيراميدز

يدخل بيراميدز المباراة تحت قيادة فنية للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي حرص خلال الأيام الماضية على تجهيز لاعبيه بدنيًا ونفسيًا بشكل مكثف مع التركيز على دراسة نقاط قوة وضعف صن داونز خاصة بعد مشاهدته مباراتي الفريق الجنوب إفريقي أمام الأهلي في نصف النهائي.

ويأمل بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة، المقررة يوم الأحد 1 يونيو المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري متوقع لدعم الفريق في مشواره الإفريقي.

ويعول بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم الثلاثي الهجومي رمضان صبحي وإبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي، إلى جانب عناصر الخبرة مثل محمود مرعي وعلي جبر، وأبرز الأجانب بلاتي توريه ووليد الكرتي.

وفي المقابل، يغيب عن الفريق النيجيري صديق إيجولا للإصابة، كما يغيب مصطفى فتحي الذي يواصل برنامجه العلاجي أملًا في اللحاق بمباراة العودة.

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل مباراة بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 عبر مجموعة من القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق بث المسابقة حصريًا.

وتأتي في مقدمتها قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تُقدم تغطية متميزة للمباراة مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل الكروي، ويعلق على اللقاء المعلق المصري علي محمد علي.

كما ستذاع المباراة أيضًا عبر بعض القنوات المفتوحة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى إذاعة أون سبورت إف إم في مصر، التي ستوفر تغطية صوتية مباشرة للمباراة بصوت المعلق ماركو مراد وتحليلات الكابتن هشام حنفي، نجم الأهلي السابق.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز



تقام مباراة بيراميدز المصري وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 24 مايو 2025، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة (الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا). ويحتضن اللقاء ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، بحضور جماهيري مكثف يتوقع أن يصل إلى ما يقارب 40 ألف متفرج وتمثل المباراة محطة حاسمة في مشوار الفريقين نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، قبل لقاء العودة الحاسم الذي سيقام يوم الأحد 1 يونيو 2025 على استاد القاهرة الدولي.

صن داونز.. الخبرة والسلاح الجماهيري

على الجانب الآخر، يدخل صن داونز المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، حيث يتوقع امتلاء مدرجات ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» بالجماهير التي تأمل في تتويج فريقها باللقب الثاني في تاريخه، بعدما كان قد توج بطلًا للبطولة عام 2016.

ويعتمد المدرب رولاني موكوينا على عناصر مميزة في صفوف فريقه، مثل لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي، إلى جانب خط وسط قوي يقوده تيبوهو موكوينا ومارسيلو أليندي.

ويطمح صن داونز في استغلال الإرهاق النسبي لبيراميدز بعد مشواره الطويل في البطولة، واستثمار عامل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعبون من خلال مشاركاتهم المتعددة في المسابقات الإفريقية.

الرهانات الفنية والخططية للمباراة

يتوقع أن يعتمد بيراميدز على خطة دفاعية متوازنة مع اللعب بأسلوب الضغط العالي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، في ظل امتلاك الفريق لعناصر تتميز بالسرعة والمهارة مثل رمضان صبحي وإبراهيم عادل. في المقابل، سيركز صن داونز على امتلاك الكرة والضغط الهجومي المستمر منذ البداية، وهو ما حذر منه يورتشيتش لاعبيه، مطالبًا إياهم بالتركيز وعدم ترك المساحات أمام مهاجمي الفريق الجنوب إفريقي.

طاقم التحكيم والقنوات الناقلة

يدير المباراة طاقم تحكيم سوداني بقيادة محمود إسماعيل، يعاونه محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق، بينما يتولى الغاني دانيال لاريا تقنية الفيديو (VAR).