نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستبعد عودة مدافعه السابق رغم تألقه في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ريال مدريد العمل على تدعيم صفوفه الدفاعية، بعد موسم شهد تراجعًا واضحًا في الخط الخلفي نتيجة الإصابات المتكررة ورحيل بعض العناصر المؤثرة، فبعد التعاقد مع المدافع الشاب دين هويخسن، تتجه أنظار إدارة النادي إلى تعزيز إضافي، استجابةً لطلب المدرب المنتظر تشابي ألونسو، الذي سيخلف كارلو أنشيلوتي خلال أيام.

ورغم ارتباط عدد من الأسماء الشابة بالانتقال إلى "سانتياغو برنابيو"، استبعدت الإدارة عودة مدافعها السابق ماريو خيلا، الذي يقدم مستويات جيدة مع نابولي في الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن أندية برايتون وبورنموث الإنجليزيين أبدت اهتمامًا كبيرًا بضم خيلا، خاصة بعد مشاركته بشكل أكثر انتظامًا مع فريق الجنوب الإيطالي هذا الموسم، مستفيدًا من إصابات زملائه في الدفاع.

ورغم احتفاظ ريال مدريد بنسبة 50% من حقوق بيع خيلا، إلا أن النادي الملكي حسم موقفه وقرر عدم استعادته في الوقت الحالي، معتبرًا أن الوقت لا يزال مبكرًا لعودته إلى الفريق الأول.

وفي ظل هذا القرار، تبدو وجهة خيلا القادمة أقرب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى برايتون لتعزيز خطه الخلفي بعد موسم متذبذب، في حين يرغب بورنموث في تعويض رحيل هويخسن المنتظر إلى ريال مدريد، بصفقة تبادلية غير مباشرة مع اللاعب ذاته الذي تخرج من أكاديمية "لا فابريكا" المدريدية.

ريال مدريد يواصل مراقبة السوق بهدوء، مفضّلًا الاستثمار في أسماء واعدة تتماشى مع مشروعه طويل الأمد، دون التسرع في إعادة لاعبين لم تثبت الحاجة الفنية الماسة إليهم.

