نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات صيف 2025.. ليفربول يقترب من خطف أكبر أهداف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما يستعد ريال مدريد لاستقبال ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، في ليلة يُنتظر أن تشهد وداعًا رسميًا لكارلو أنشيلوتي ولوكـا مودريتش، تواصل الصحف الأوروبية تسليط الضوء على تطورات سوق الانتقالات الصيفي، وعلى رأسها مستقبل نجم باير ليفركوزن، فلوريان فيرتز.

وكشف الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين من شبكة "The Athletic" البريطانية، أن نادي ليفربول اتخذ خطوات جادة للتعاقد مع صانع ألعاب باير ليفركوزن، واصفًا الموقف بأنه "اندفاع قوي" من إدارة الريدز نحو جوهرة تشابي ألونسو. وأشار إلى أن بايرن ميونيخ مقتنع بإمكانية انتقال اللاعب إلى ملعب أنفيلد، في حال قرر مغادرة ليفركوزن هذا الصيف، رغم أن التوصل إلى اتفاق مالي لا يزال مطلوبًا.

وأصبح اسم فلوريان فيرتز، البالغ من العمر 21 عامًا، متداولًا بقوة داخل أروقة كبرى الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، غير أن المطالب المالية المرتفعة – التي تتجاوز 120 إلى 150 مليون يورو – تجعل الصفقة معقدة. وفي الوقت الذي تترقب فيه جماهير "فالديبيباس" أي تحرك من إدارة الميرينغي، تؤكد التقارير أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز مركز الظهير الأيسر، وليس مركز صانع الألعاب.

ويبدو أن ليفربول بات في موقع متميز ضمن السباق، خاصة بعد سلسلة اتصالات مكثفة في آخر 48 ساعة، تعززت من خلالها حظوظ النادي الإنجليزي في حسم الصفقة، ليصبح متقدمًا على بايرن ميونيخ، في وقت لم يُظهر فيه ريال مدريد أي استعداد لدخول مزاد مالي بهذا الحجم.

وبحسب أورنستين، فإن الصفقة قد تُحسم خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل رغبة ليفربول في إغلاق الملف سريعًا، قبل دخول أطراف جديدة على خط المفاوضات. وإذا ما تمت الصفقة بنجاح، فقد يودع فلوريان فيرتز ملاعب الدوري الألماني متجهًا إلى البريميرليغ، وربما يخرج نهائيًا من حسابات ريال مدريد في المستقبل القريب.

