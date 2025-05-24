نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يلغي متابعة ميسي.. ماذا حدث؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الجمعة، أن لامين يامال، موهبة برشلونة، ألغى متابعة ليونيل ميسي، أسطورة النادي الكتالوني، على حسابه الرسمي في "إنستغرام".

وخطف النجم الإسباني البالغ من العمر 17 عاما الأنظار في الموسم الحالي بعدما قاد برشلونة إلى تحقيق الثلاثية المحلية (الدوري وكأس الملك وكأس السوبر)، كما تم تداول الصورة الأيقونية له مع ميسي على نطاق واسع في الفترة الماضي، وتظهر الأرجنتيني وهو شاب ذو شعر طويل ومبتسم، وكان عمره 20 عاما في ذلك الوقت، وهو يرعى الطفل لامين في حوض بلاستيكي مليء بالفقاعات بينما تقوم والدته بتحميمه، وذلك في ديسمبر 2007.

ولم يلتقِ ميسي ولامين يامال إلا قليلا جدا من ذلك الحين، وكان ذلك في مبنى أكاديمية النادي، كما لفتت "سبورت" إلى أنه منذ وصول لامين يامال إلى الفريق الأول لم يلتق بميسي ولم يتحدثا أبدا عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو.

وأضافت الصحيفة الكتالونية في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: الشيء الغريب في القصة هو أن لامين يامال الذي كان يتابع ميسي حتى وقت قريب في "إنستغرام"، قام بإلغاء المتابعة، والسبب غير معروف.