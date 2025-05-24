نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو ينهي علاقته بناديه الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بلد الوليد الإسباني أن اللاعب البرازيلي السابق رونالدو سيبيع حصته في النادي.

وذكر «بلد الوليد»، الذي سيلعب في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل، في بيان، أنه تلقّى إخطارًا من رونالدو بإتمام صفقة بيع إلى «مجموعة استثمارية من أميركا الشمالية بدعمٍ من صندوق أوروبي». وذكر النادي أنه سيعلن مزيدًا من التفاصيل، في الأيام المقبلة.

واستحوذ رونالدو على 51 في المائة من أسهم نادي بلد الوليد في 2018. واحتجّت جماهير بلد الوليد على أداء الفريق، هذا الموسم، وطالبت رونالدو ببيع الجزء الذي يمتلكه من النادي بسبب أداء الفريق في الدوري الإسباني.

وقضى الفريق أغلب فترات الموسم الماضي في قاع الترتيب، وكان أول فريق يهبط من «الدوري».