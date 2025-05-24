نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماريسكا يحسم الجدل حول رحيل نجم تشيلسي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، الجدل الدائر بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، مؤكدًا بشكل قاطع أن اللاعب سيواصل الدفاع عن ألوان "البلوز" في الموسم المقبل، ليُنهي بذلك كل الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفي تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المرتقبة أمام نوتنغهام فورست في الجولة الحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قال ماريسكا: "إنزو لاعب محوري بالنسبة لنا، إنه أحد قادة الفريق، وقد قدم موسمًا رائعًا، ونتوقع منه المزيد في الموسم القادم. لا توجد أي شكوك حول استمراره، تركيزه منصب بالكامل على تشيلسي، وهذا ما نحتاجه منه".

وعندما طُرح عليه سؤال مباشر حول بقاء بطل العالم مع الأرجنتين في "ستامفورد بريدج"، أجاب المدرب بثقة تامة: "نعم".

وكان فرنانديز، البالغ من العمر 24 عامًا، قد انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 قادمًا من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو، في صفقة كانت آنذاك الأغلى بتاريخ البريميرليغ، ويمتد عقده الحالي مع النادي حتى عام 2032. وقد بصم على موسم قوي، سجل خلاله 7 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة، ليؤكد مكانته كلاعب أساسي لا غنى عنه في صفوف الفريق.

ويخوض تشيلسي الأسبوع الأخير من الموسم بطموحات أوروبية، حيث يتطلع لضمان بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر الدوري المحلي، إلى جانب سعيه للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي حين يلاقي ريال بيتيس في النهائي المقرر في مدينة فروتسواف البولندية، يوم الأربعاء المقبل.