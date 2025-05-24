نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريفيرو يحدد موعد عودته إلى القاهرة لقيادة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل، موعد عودته إلى القاهرة، بعد سفره خلال الأيام القليلة الماضية، قبل توليه المهمة بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يعود ريفيرو، الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق بشكل رسمي، حيث غادر مؤخرًا القاهرة بعد الاتفاق مع النادي الأهلي على بنود التعاقد تمهيدًا للعودة من جديد إلى القاهرة بعد إنهاء بعض الأمور المتعلقة به في بلاده.

وتسلم ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل تقرير شامل عن ودية الأهلي وفريق أهلي 2005 التي أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة وانتهت لصالح الفريق الأول بنتيجة 2-1.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة فاركو الحاسمة للقب الدوري المصري، الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز، حيث يعد هو الناقل الحصري للمسابقات المحلية.

