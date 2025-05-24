نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بيراميدز أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثنائي مصطفى فتحي وصديق إيجولا في مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت ٢٤ مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد ١ يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وغاب صديق إيجولا عن رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا بسبب معاناته من ارتشاح في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي لتجهيزه لمباراة الإياب في القاهرة.

وفي المقابل، ورغم سفر مصطفى فتحي مع البعثة إلا أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه للقاء النهائي وفق برنامج علاجي مكثف.

