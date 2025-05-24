نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق 13 لاعب ولاعبة مصريين الفوز في اليوم الثاني من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، ليتأهلوا للربع النهائي، ليواصل الأبطال المصريين تحقيق نتائج قوية كبرى بطولات الإسكواش الدولية، والسيطرة على المراكز الأولى من التصنيف العالمي.

واستطاع اللاعب "مصطفي عسل" -المصنف رقم 1 عالميًا- تحقيق الفوز على حساب اللاعب "راميت تاندون" بنتيجه 3-0 بواقع أشواط 11-2، 11-5، 11-2، وفاز في نفس الدور كل من "محمد أبو الغار" على نظيره اللاعب "رافائيل كاندرا" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-6، 11-7، 11-6 و"كريم الحمامي" على "فارس دسوقي" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 11-8، 3-11، 11-3، 11-5 و"يوسف سليمان" على "يحيي النوساني" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-4، 11-8، 11-8 ونجح "كريم جواد" على نظيره "ادريان ولر" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 11-5، 11-5، 7-11، 11-6 ونجح "محمد زكريا" على نظيره "محمد الشربيني" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-9، 11-6، 11-6 و"طارق مؤمن" على نظيره "برنت جاومي" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 6-11، 11-8، 11-7، 12-10.

وفي منافسات السيدات، فازت اللاعبة "نوران جوهر" -المصنفة رقم 1 عالميًا- على "ملك خفاجي" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-8، 11-2، 11-5 وتغلبت "ندى عباس" على "توميتو هو" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط -11-4، 11-2، 11-6 وحققت اللاعبة "فيروز ابو الخير" الفوز على "ميليسا الڤز" بنتيجة 3-0 بواقع أشواط 11-7، 11-6، 11-3 كما نجحت "فريدة محمد" بنتيجة 3-2 على نظيرتها "هنا معتز" بواقع أشواط 11-5، 4-11، 9-11، 11-9، 11-5 و"سلمى هاني" على "زينه مكاوي" بنتيجة 3-1 بواقع أشواط 11-8، 11-5، 9-11، 11-6 ونجحت "أمينة عرفي" بنتيجة 3-0 على "مريم متولي" بواقع أشواط 11-6، 11-2، 11-7.

ويخوض اللاعبون المصريون، غدًا 25 مايو، منافسات الربع النهائي، إذ يلتقي "مصطفى عسل" مع "محمد أبو الغار"، ويواجه "كريم الحمامي" منافسه "يوسف سليمان"، ويلعب "كريم جواد" أمام "ديمتري شتاينمان"، و"محمد زكريا" أمام "طارق مؤمن".

وفي منافسات السيدات، تواجه "نوران جوهر" منافستها "ندى عباس"، و"فيروز أبو الخير" تلعب أمام "نيلي جيليسكول"، و"فريدة محمد" أمام "ساتومي واتانابي"، و"سلمى هاني" أمام "أمينة عرفي".

تُعد بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، وتُقام خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ورابطة محترفي الإسكواش PSA، ومجموعة كايرو ثري إيه، الراعي الرسمي للبطولة، شركة كاريير، الراعي الذهبي، وتنظيم شركة ievents، ويشارك في البطولة 48 لاعبًا ولاعبة يمثلون 13 جنسية، من بينها مصر، وألمانيا، والسويد، وإسبانيا، وفرنسا، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 250 ألف دولار أمريكي.

ويأتي تنظيم البطولة استكمالًا لجهود نادي بالم هيلز في دعم إعداد وتأهيل أبطال مصر في رياضة الإسكواش، وتمكينهم من المنافسة على التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

كما تهدف البطولة إلى إبراز ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، ومنشآت قادرة على استضافة بطولات كبرى تُعزز من مكانتها في مجال السياحة الرياضية وتُسهم البطولة أيضًا في دعم رؤية نادي بالم هيلز الرياضي لتشكيل مستقبل الإسكواش المصري، من خلال توفير فرص حقيقية للمواهب الشابة للتنافس على الساحة الدولية، واكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق التميز العالمي.