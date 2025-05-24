موعد باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الفرنسية لمتابعة مباراة ستاد ريميس وباريس سان جيرمان وذلك ضمن منافسات نهائي كأس فرنسا في الموسم الحالي.

موعد مباراة ستاد ريميس وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا

من المقرر أن تقام مباراة ستاد ريمس وباريس سان جيرمان يوم السبت 24 مايو 2025 على ستاد دي فرانس وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة كأس فرنسا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات كأس فرنسا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث تعد الناقل الحصري للبطولة في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

تعد هذه المرة الأولى التي يتقابل فيها كلا من باريس سان جيرمان وستاد رانس في نهائي كأس فرنسا، حيث يقترب باريس سان جيرمان خطوةً أخرى من تحقيق ثلاثية تاريخية في الموسم الحالي بعد فوزه بلقبه الثالث عشر في الدوري الفرنسي، حيث يخطط النادي الباريسي للتتويج بكأس فرنسا للمرة السادسة عشرة.

بينما يطمح ستاد ريمس في التتويج بلقب كأس فرنسا، حيث يسعى لاستعادة أمجاد الماضي بعد فوزه بكأس فرنسا 1958.