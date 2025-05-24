موعد أرمينيا بيليفيلد ضد شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الألمانية عن موعد مباراة أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت وذلك ضمن منافسات نهائي كأس ألمانيا في الموسم الحالي.

صعد أرمينيا بيليفيلد غير المرشح للفوز إلى النهائي لأول مرة، حيث يحلم بأن يصبح أول فريق من الدرجة الثالثة يفوز بالكأس. وفي حال تحقيق ذلك، سيحجز مقعدا أيضا في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وأطاح أرمينيا بيليفيلد الذي عاد لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بأربعة أندية من دوري الدرجة الأولى الألماني في طريقه إلى النهائي أبرزهم باير ليفركوزن حامل اللقب في الدور قبل النهائي

وفاز شتوتجارت بلقب الدوري الألماني في 2007، ومنذ ذلك الحين لم يحقق ألقابا وهبط مرتين للدرجة الأدنى.

وفي الموسم الماضي، أنهى شتوتجارت بطولة الدوري الألماني في المركز الثاني وهي أفضل نتيجة له ​​منذ حصوله على المركز الثالث في البطولة عام 2009.

موعد مباراة أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت في كأس ألمانيا

من المقرر أن تقام مباراة أرمينيا بيليفيلد وشتوتجارت يوم السبت 24 مايو 2025 على الملعب الأولمبي ببرلين وذلك ضمن منافسات نهائي كأس ألمانيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات دبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات كأس ألمانيا في الموسم الحالي.