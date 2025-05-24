نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "فيفا" يحسم جدل مشاركة رونالدو في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، موجة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة التي لمح فيها إلى إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، رغم أن ناديه الحالي النصر السعودي لم يتأهل للمسابقة.

وبحسب شبكة The Athletic، قال إنفانتينو، خلال مقابلة مع اليوتيوبر الأميركي الشهير IShowSpeed: «رونالدو قد يلعب في كأس العالم للأندية. هناك مناقشات».

وعندما سُئل مجددًا عمّا إذا كانت مشاركة النجم البرتغالي مؤكدة، أجاب: «نعم، كريستيانو رونالدو قد يلعب في مونديال الأندية. هناك محادثات مع بعض الأندية، لذا إذا كان أي نادٍ مهتمًا بالتعاقد معه لهذا الحدث... من يدري؟».

تصريحات رئيس الفيفا أثارت امتعاض ممثلي اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا، والذين عبّروا عن استيائهم من الربط بين رونالدو وصفقات محتملة دون أي اتفاق فعلي، خصوصًا أن النجم البرتغالي ما زال في مفاوضات لتمديد عقده مع النصر، ولا توجد أي خطط حالية لإعارته.