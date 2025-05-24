نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية تحديدا الأهلي والزمالك لمتابعة مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.
يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 55 نقطة وجاء براميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.
تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ44 في تاريخه برصيد 85 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 79 نقطة بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 56 نقطة.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات جولة البطولة من بطولة الدوري المصري اليوم:
- البنك الأهلي والمصري الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
- الزمالك وبتروجيت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر
- سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود الساعة 8 مساء بتوقيت مصر