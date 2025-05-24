مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

توج الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ44 في تاريخه برصيد 85 نقطة وجاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 79 نقطة بينما احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012