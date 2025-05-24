نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم السبت فعاليات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25، بإقامة مباراتين ناريتين، حيث سيواجه بولونيا نظيره جنوى، بينما يستضيف ميلان فريق مونزا على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا.

وحسم فريق نابولي لقب الكالتشيو بعدما حقق الفوز مساء أمس الجمعة على نظيره كالياري بثنائية نظيفة ليتصدر ترتيب الكالتشيو 82، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب مركز الوصافة إنتر ميلان.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

▪︎ بولونيا ضد جنوى - تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والثامنة بتوقيت عمان والإمارات - وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

▪︎ ميلان ضد مونزا - تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت عمان والإمارات - وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.