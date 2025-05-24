نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم السبت فعاليات الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25، بإقامة 6 مباريات نارية.

وتوج برشلونة بشكل رسمي بمسابقة لقب الليجا الإسبانية للموسم الحالي، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق ريال مدريد والذي احتل مركز الوصافة برصيد 81 نقطة.

وانطلقت الجولة 38، من عمر بطولة الدوري الإسباني، مساء الجمعة، بمواجهة نارية بين ريال بيتيس وفالنسيا والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

▪︎ ريال مدريد ضد ريال سوسيداد - الخامسة والربع دقيقة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports3.

▪︎ إسبانيول ضد لاس بالماس - السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports9.

▪︎ ليجانس ضد ريال بلد الوليد - السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports3.

▪︎ رايو فايكانو ضد ريال مايوركا - العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports5.

▪︎ خيتافي ضد سيلتا فيجو - العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports3.

▪︎ ديبورتيفو ألافيس ضد أوساسونا العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية - bein sports2.