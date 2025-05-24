نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم السبت 24 مايو 2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإسباني.



ويحتل الملكي وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 81 نقطة، بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل ريال سويسداد المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.



موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في الدوري الإسباني



تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد سويسداد في الدوري الإسباني



تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.