نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان مع نظيره مونزا مساء اليوم السبت 24-5-2025 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإيطالي.



ويحتل ميلان المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 11 مواجهة، فيما يتذيل فريق مونزا الترتيب برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 25 مواجهة.



موعد مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي



تبدأ أحداث مباراة إي سي ميلان ضد مونزا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي



يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد مونزا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق أحمد الحامد.